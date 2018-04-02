Alanya'da hedef konforlu ulaşım

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Kırsal Alan Müdürlüğü ekipleri, şehrin kuzeyinde yer alan Asmaca, Obaalacami ve Bademağacı Mahallesi’ne giden grup yolundaki genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kadıpınarı mevkiine kadar olan 1 kilometrelik bölümde gerçekleştirilen çalışmalarda kepçe ve greyderin yanı sıra kırıcı da çalışıyor. Çalışmanın devam ettiği noktalarda araç trafiği kontrollü olarak veriliyor. Asmaca Muhtarı Abdullah Zafer, Obaalacami Muhtarı Şevki Karaduman ve Bademağacı Muhtarı Mehmet Bilgin, çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirterek, “Kadıpınarı mevkiinden başlayan ve üç mahallenin kullandığı grup yolunun dar olan bölgeleri vardı. İki aracın yan yana geçmesinde sorunlar yaşanıyordu. Talebimizi Büyükşehir'e ilettik, kısa sürede çalışmalara başladılar. Sesimizi duyan ve hizmeti ayağımıza getiren Menderes Türel'e teşekkür ediyoruz" dediler.
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