Alanya'da hayvan severler istedi; Büyükşehir yaptı

Alanya’da geçtiğimiz günlerde bazı basın kuruluşlarında “ Tosmur’da zulme uğrayan at “ başlığıyla çıkan haberin ardından harekete geçen Alanya Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri duruma el koymuştu.

Alanya'da hayvan severler istedi; Büyükşehir yaptı
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YAPILAN inceleme ve tespitler sonucu atın koruma altına alınması yönünde tutanak tutuldu. Bu gelişmelerin ardından  hayvan severler harekete geçerek Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden yardım istediler. Bu talebe duyarsız kalmayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, atın Hayvanat Bahçesi’ne alınmasına karar verdi. Alanya Hizmet Birimi ekipleri de bugün Tomur’a giderek atı bulunduğu yerden aldı ve Antalya’ya gönderdi. 

 O at, artık özgür

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde artık bakıma alınacak olan at, bundan sonra adeta özgürlüğünün tadını çıkaracak. Hayvan severler, taleplerine duyarsız kalmayan ve atı özgürlüğüne kavuşturan Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

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