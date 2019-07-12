Alanya'da hayvan severler istedi; Büyükşehir yaptı

YAPILAN inceleme ve tespitler sonucu atın koruma altına alınması yönünde tutanak tutuldu. Bu gelişmelerin ardından hayvan severler harekete geçerek Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden yardım istediler. Bu talebe duyarsız kalmayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, atın Hayvanat Bahçesi’ne alınmasına karar verdi. Alanya Hizmet Birimi ekipleri de bugün Tomur’a giderek atı bulunduğu yerden aldı ve Antalya’ya gönderdi.

O at, artık özgür

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde artık bakıma alınacak olan at, bundan sonra adeta özgürlüğünün tadını çıkaracak. Hayvan severler, taleplerine duyarsız kalmayan ve atı özgürlüğüne kavuşturan Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.