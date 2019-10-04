Alanya'da Hayvan Koruma Günü örnek tesiste kutlandı
Alanya Belediyesi tarafından 2016 yılında hayata geçirilen Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı Sahipsiz Hayvan Barınağı ve Geçici Bakımevi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde minik öğrencilerin ziyaretçi akınına uğradı.
ALANYA Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği projelerin başında yer alan ve Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı tesisi olma özelliğini taşıyan Sahipsiz Hayvan Barınağı ve Geçici Bakımevi’nde 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında etkinlik düzenlendi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri, çok sayıda vatandaş ile ilkokul öğrencisinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte hayvan haklarının ve hayvanların yaşam standartlarının arttırılmasının önemine vurgu yapıldı.
BAŞKAN YÜCEL: “İNSAN SEVGİSİ HAYVAN SEVGİSİYLE BAŞLAR”
Programın açılışında konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Doğal yaşamın bir parçası olan hayvanlarımızın daha iyi şartlarda hayatlarına devam edebilmesi, dört dörtlük ortamlarda bakımlarının yapılması en büyük gayemiz. Hoşgörü ve sevgi milleti olarak tüm canlıları önemsiyor, refahı arttıracak çalışmalar yapıyoruz. Türkiye’ye örnek olan bu barınağımız da bunun en büyük göstergesi” diye konuştu.
ÇOCUKLAR VE BAŞKAN YÜCEL BARINAĞI GEZDİ
Konuşmaların ardından Başkan Yücel ve barınağı ziyarete gelen minik öğrenciler, hayvanları yaşam alanlarında ziyaret edip, yem verdi. Hayvanlarla yakından ilgilenen Yücel ve minik öğrenciler, renkli görüntüler oluşturdular.
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