Alanya'da hayatı durduran 'Şahane kadın' kimdi

ALANYA'NIN yeni nesil televizyonu Dim TV'de (dimtv.tv) Alanya Tarihçisi, Araştırmacı, Yazar Oğuz Korum ve Yeni Alanya Genel Yayın Yönetmeni Ferit Kesen'in birlikte hazırlayıp sundukları Alanyaca, bu akşam da Yeni Alanya arşivinden Alanya'nın son 51 yılında yaşanan olaylar, bu sürece damga vuran insanlar ve Alanya'ya ilişkin çarpıcı konuları Dim TV ekranlarına taşımaya devam edecek.

ALANYACA'DA NELER VAR?

Her hafta Alanya'ya dair çarpıcı konuları ele alan Alanyaca'da bu akşam neler var?

- Dün oğlu İsmail Türktaş'ın vefatıyla yeniden gündeme gelen merhum Aşçı Memiş, nasıl Alanya efsanesi oldu? Alanya'nın unutulmaz aşçıları kimlerdi?

- Alanya mutfağının kaybolan yemekleri hangileri?

- Çanakkale Savaşı'nın Alanyalı şehitleri ve gazileri kimlerdi? O günlerde Alanya'da neler yaşandı?

- Alanya'da 'Ağaç Bacak' lakabıyla tanınan Çanakkale gazisinin duygu sağanağı yaratan öyküsü neydi?

- Alanya'da ilk festival hangi tarihte düzenlendi? Bu festivalde neler yaşandı?

- Alanya'da 'Erkeklerin rüyalarını süsleyen şahane kadın' diyerek anons edilerek sahne alan ve o akşam Alanya'da hayatı durduran sanatçı kimdi?

- Alanya'nın unutulmaz kaymakamlarından merhum İsmet Hilmi Balcı Alanya'da neler yaptı? Daha sonra nasıl Bağımsız Milletvekili seçilmeyi başardı?

- Alanya Belediye Meclisi'nde bir tartışma sonrası meclis üyesini salondan atan belediye başkanı kimdi?

- Bir dönem Alanyasında 'Suların içinden böcü çıkıyor' açıklamasını yapan meclis üyesi kimdi?

Bu soruların yanıt bulacağı Alanyaca programında:

ALANYA DİM WEB TV NASIL İZLENİR?

