Alanya'da hayat kurtaracak seminer

ALANYA Motospor Kulübü Başkanı Uğur Uzun ile kulüp yöneticileri 4 Mart Pazartesi günü düzenlenecek olan Trafikte Temel İlk Yardım semineri öncesinde Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haşim Çakmaklı, Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanı Serkan Akbaba'yı makamlarında ziyaret etti. 4 Mart 2019 Pazartesi günü saat 20.30’da Alanya Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda yapılacak olan “Trafikte Temel İlk Yardım” eğitimi ile motosiklet kazalarına müdahale yöntemlerine dikkat çekilecek. Uzun, “Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla, ilaçsız olarak yapılan uygulamaları öğrenip uygularsak kazalarda ölüm veya kalıcı sakatlık oranını azaltırız. Bu yüzden temel ilkyardım eğitimlerini önemsiyoruz” dedi.