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Alanya'da havai fişeğe ceza yağdı

Alanya'da havai fişek satan ve atanlara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 14 kişi hakkında cezai işlem uygulandı

GÜNCEL 30.09.2019, 00:21 01.10.2019, 01:06
Alanya'da havai fişeğe ceza yağdı
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Kübra Duman - ÖZEL HABER

YENİ Alanya'nın gündeme taşımasının ardından Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatı ile eğlence mekanları, restoranlar ve benzeri diğer işletmelerin havai fişek atmalarının yasak olduğu hatırlatılmış, atanlar ve satanlar hakkında para cezasının yanısıra adli işlem yapılacağı da vurgulanmıştı.

Bu talimat üzerine harekete geçen Alanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tüm uyarılara karşın Alanya'da 14 işletmenin havai fişek atıp, sattığını tespit etti. Bu işletmelerin sahiplerine 324'er TL para cezası yazıldı ve haklarında "Çevre güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

#Alanya #havai fişek
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