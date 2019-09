Alanya'da havai fişeğe 320 bin TL harcama

Ceren ŞAHİN

ALANYA'NIN havai fişek tepkisi bir çığ gibi büyürken, belediye tarafından atılan havai fişekler de sorgulanıyor. Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’in gündeme getirdiği havai fişekler, çevreye verdiği zararlar, yarattığı gürültü kirliliği, insan hayatını tehlikeye atan kazalara karışmasının yanı sıra maliyetleriyle de gündemde.

Konuya sosyal medya hesabı Twitter üzerinden dikkat çeken Dim, paylaşımında “Havai fişeklere yapılan kamu harcamasının tutarını bilen var mı? Mesela Alanya Belediyesi yılda kaç lira ödüyor? Bu bütçeyi mesela ihtiyacı olan kırsal mahallelerdeki okullara ve fakir fukaraya harcasa belediye nasıl olur?” ifadelerine yer verdi. Dim’in paylaşımına ilk destek Alanya Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Nazmi Zavlak’tan geldi. Zavlak, Yeni Alanya’ya yaptığı açıklamada belediyenin havai fişek bütçesini açıkladı ve eleştirdi.

'HER GÖSTERİ 8 BİN TL'

CHP’li Zavlak, yapılan her havai fişek gösterisinin 8 bin liraya mal olduğunu ifade ederek “Alanya Belediyesi yıl boyu organize ettiği 8 etkinlikte havai fişek gösterisi gerçekleştiriyor. Edinilen bilgiye göre gerçekleştirilen her havai fişek gösterisi yaklaşık 8 bin liraya mal oluyor. Belediye bünyesinde bayramlar ve Gökbel dahil olmak üzere gerçekleştirilen festivalleri göz önünde bulundurursak her yıl en az 8 organizasyon düzenleniyor. Her organizasyonda sadece 1 havai fişek gösterisi yapıldığı varsayılsa dahi, bütçe 64 bin TL’yi buluyor. 5 yıllık maliyetine bakarsak da 320 bin TL’ye ulaştığı görülüyor. Bu rakam belediyenin hayvanları korumak için ayırdığı 400 binlik bütçeye eşdeğer” dedi.

‘BU NE PERHİZ, BU NE LAHANA TURŞUSU’

Zavlak, havai fişek satışı gerçekleştiren dükkanların denetlenmesinin daha mantıklı olacağını belirterek “İronik bir çelişki söz konusu. Hayvanları korumak için 400 bin lira harcayan belediye aynı zamanda attığı 320 bin liralık havai fişeklerle çevreye, en çok da hayvanlara zarar vermekte veya bir diğer deyişle öldürmekte. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu dedirten cinsten bir durum gerçekten. Hem rakamlar ciddi anlamda yüksek, hem de bir çelişki var. Bir yandan 2019-2024 stratejik planında hayvanları ve doğayı korumak için çok önemli yatırımlar planlayan Alanya Belediyesi, bir yandan da her milli bayram ve festivalde havai fişek kullanarak doğaya ve hayvanlara büyük zararlar veriyor. Belediyemiz bünyesinde yapılan festival ve kutlamalarda havai fişek kullanımını kaldırarak topluma örnek olmamız gerekiyor. Ayrıca şehrimizde havai fişek kullanımını bitirmek için zabıta ve emniyet güçleri ile işbirliği içerisinde havai fişek kullananlardan ziyade, satış yetkisi olmadığı halde satışını yapan kırtasiye, hediyelikçi ve marketler kontrol altına alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARDAN YORUM YAĞMURU

Öte yandan Dim'in paylaşımını vatandaşlar yorum yağmuruna tuttu.

Hilmi Ergin "Mademki bu kadar havai fişek kullanımını rahatsız edici olarak görüyoruz, havai fişeğe harcanan paraları yalnızca seçim zamanlarında akla gelen köylere hizmet yapılmasını öneriyoruz" dedi. Ergin yorumunda Dim TV (dimtv.tv) tarafından önceki gün ekranlara taşınan Çayarası Yaylası'ndaki camii inşaatına da değinerek "Konu açılmışken Sayın Mehmet Ali Dim beyden nacizane bir ricam olacak. Çayarası Yaylası var. Konya yolu üzerinde. 2 yıldır köy sakinleri cami bekliyor. En azından bir alt yazı geçerseniz, belki hatırlayıp o yıktıkları camiyi bir an önce yaparlar. Millet de ibadetini yapar diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bir diğer yorumda Mevlüt Güven ise "Harcanan parayla köylere her yıl bir okul yapılır" derken, Berk Çiftçi de "En boş eğlence mi diyelim, gösteriş mi diyelim. Boşa harcanan para" yorumunda bulundu. Kemal Koçaş adlı vatandaş da "Saçma sapan işler. İslam dininde bile israf haramdır. Havaya atılan boşa paralar dinimizde de kesinlikle haramdır. Havai fişek olayını zaten Müslüman olmayan diğer ülkeler başlatmıştır. Yılbaşında vesaire. Bizler de onlara özeniyoruz ya? Özentimiz batsın" şeklinde konuştu.