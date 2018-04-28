Alanya'da hatıra ormanı için fidan diktiler

Şerife ÇOBAN

ALANYA Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında Toslak’ta Hatıra Ormanı Fidan dikimi gerçekleştirildi. Organizasyona Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, kardeş şehirlerden gelen misafir ekipler, Alanya Ketenlik İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri katıldı. Etkinlik kapsamında “Her çocuk bir gelecek, fidan bir gelecek” sloganıyla çocukların ve doğanın önemine vurgu yapıldı.

150 ÇOCUĞUN ALANYA’DA DİKİLİ BİR AĞACI OLDU

150 öğrencinin ve öğretmenlerinin katılımı ile gerçekleşen etkinlikte fidan dikimi gerçekleştiren çocuklara, Alanya Uluslararası Çocuk Festivali hatırası olarak festival maskotu olan el yapımı tiril (sincap) anahtarlık hediye edildi. Bu faaliyet ile hem festivalin somut bir çıktısı olması hem de çocukların Alanya’da dikili bir ağaçları olduğunu hep hatırlamaları sağlandı.