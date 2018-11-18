Alanya'da Hataylılar dernek kurdu 

Toygar DİM

DERNEĞİN faaliyete geçmesinin ardından yürütülecek çalışmaların görüşüldüğü toplantıya, eski Alanya Kaymakamı olan Hataylı Cengiz Gökçe, emekli Alanya Emniyet Müdürü Mehmet Söğüt ile birlikte çok sayıda isim katıldı. Toplantıda konuşan Dernek Başkanı Abdullah Alkan “Burada birbirinden değerli arkadaşlarımızla, ağabeylerimizle, kardeşlerimizle bir araya geldik. Alanya’da Konyalılardan sonra en çok Hataylı yaşıyor. Üzücü tarafı ise Hataylıların bugüne kadar bir araya gelememiş olması. Hemen hemen 10 bin Hataylı'yı Alanya’da kurduğumuz bu dernekle bir araya getirmek istiyoruz. Bu derneğe olan ihtiyacımızı, 10 yıldır komşum olan ancak Hataylı olduğunu yeni öğrendiğim bir komşum vesilesiyle daha iyi hissettik. Geçici olarak dernek binamız, yeni hizmete giren Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi karşısındaki Çıtırım Pastanesi’nin üzerinde yer alıyor. Tabi ki bu geçici bir adres, istiyoruz ki derneğimize güzel bir yerde tesis kazandıralım, bir lokal oluşturalım. Zaman içerisinde bunun adımlarını da atacağız. Dernek yönetimi de şu aşama için geçici. Kuruluş için bir an evvel yönetim oluşması gerekiyordu, 6 ay sonrasında zaten olağan bir genel kurul yapılacak. O süreçte yönetimin daha da genişlemesini istiyoruz. Öncelikli hedefimiz bu aşamada ‘Hatay’ın şu ilçesindenim, bu ilçesindenim’ diye bile ayrım olmadan tüm üyelerimizi tek bir çatı altında toplamalıyız” dedi. Derneğe 'Hayırlı olsun' ziyaretleri sürerken, son olarak Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu iyi dileklerini iletti. Alkan, derneğe üye olmak isteyen Hataylıların (0242)5121983 numaralı telefondan bilgi alabileceğini ifade etti.