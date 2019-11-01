Alanya'da hastanede yangın tatbikatı
ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi(UMKE) itfaiye ve sağlık çalışanları tarafından 2019 yılı afet ve acil durum planı (HAP) tatbikatı gerçekleştirildi
GERÇEĞİ aratmayan tatbikat öncesinde; panik oluşmaması adına hastanede bulunanlar, yapılan anonslarla bilgilendirildi. Senaryo gereği meydana gelen deprem sonrası Diyaliz Servisi Biriminde çaydanlığın düşmesiyle yangın çıktı. Elektrikten çıkan yangını fark eden bir sağlık çalışanı yangın kodunu aktif hale getirdi. HAP Başkanı Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Nadir Aldemir başkanlığında olay yönetim ekibi toplanarak dakika dakika durum değerlendirmesinde bulundu. Hastane de tahliye kararının ardından 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiyeye durum hakkında bilgi verildi. UMKE Biriminin gözlemci olarak katıldığı tatbikatta; yangın, itfaiye ekipleri ve hastane personelinin koordineli çalışması sonucunda başarıyla söndürüldü. İlk müdahalenin ardından yaralanan hasta ve sağlık personeli ise Acil Servis Biriminde tedaviye alındı.
Olası bir afet ve acil durum karşısında bütün teknik önlemlerin alındığını, çalışanların düzenli aralıklarla eğitildiğini belirten Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı ise görevde yer alan bütün ekibe teşekkürlerini iletti.
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