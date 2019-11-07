Alanya'da hastanede inceleme

ANTALYA İl Sağlık Hizmetleri ile İlaç ve Tıbbi Cihaz Başkanı Uzm. Dr. Özlem Karataş, Antalya Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Sıdıka Birgül Yılmaz‘ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda gösterge kartlarının verileri, bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, toplantıda idari, tıbbi ve mali yönden tüm verileri analiz edebilmek, etkin ve verimli sağlık hizmeti sunabilmek için hastane olarak kamu zararını önleyici tedbirler aldıklarını vurguladı. İzleme ve değerlendirme gösterge kartları değerlendirme toplantısı sonunda Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı’nın eşliğinde İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve hastane yönetimi Acil Servis Birimi başta olmak üzere üniteleri yerinde görerek inceledi.