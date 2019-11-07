Alanya'da hastanede inceleme
Antalya İl Sağlık Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme birimince, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Gösterge Kartları Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi
ANTALYA İl Sağlık Hizmetleri ile İlaç ve Tıbbi Cihaz Başkanı Uzm. Dr. Özlem Karataş, Antalya Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Sıdıka Birgül Yılmaz‘ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda gösterge kartlarının verileri, bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, toplantıda idari, tıbbi ve mali yönden tüm verileri analiz edebilmek, etkin ve verimli sağlık hizmeti sunabilmek için hastane olarak kamu zararını önleyici tedbirler aldıklarını vurguladı. İzleme ve değerlendirme gösterge kartları değerlendirme toplantısı sonunda Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı’nın eşliğinde İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve hastane yönetimi Acil Servis Birimi başta olmak üzere üniteleri yerinde görerek inceledi.
Trabzonspor- Alanyaspor maçında sonuç ne olur?
|İmsak
|05:59
|Güneş
|07:21
|Öğle
|12:46
|İkindi
|15:36
|Akşam
|18:01
|Yatsı
|19:18
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|10
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
|4. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5