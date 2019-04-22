Alanya'da hastanede '23 Nisan' heyecanı

BÜYÜDÜKLERİNDE sağlık sektöründe doktor ve yönetici olarak hizmet etmek isteyen çocukların hayallerini ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi gerçekleştirdi. Hayalleri doktor olmak olan 10 yaşındaki Nuri Efe Baysal ve 8 yaşındaki İrem Su Anak, kısa bir süreliğine Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Aslan ve Fizik Tedavi Uzmanı Natalya Özen ile yer değiştirdiler. Aslan ve Özen’i muayene eden çocuklar, tıp alanında merak ettikleri soruların yanıtlarını da uzmanlardan aldılar. Yönetici olmak isteyen 4 yaşındaki Ada Zeybekoğlu, İdari ve Mali İşler Müdürü Selbinaz Dere Bağışlar’ın yerine geçerken, 11 yaşındaki Furkan Efe Bozkurt da Başhekim Vekili Uz. Dr. Nadir Aldemir’in makam koltuğuna oturdu. Hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulan çocuklar, kendilerine bu imkanı tanıyan hastane yönetimine de teşekkür ettiler.



