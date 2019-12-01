Alanya'da hastane denetlendi

Mazlume GÖKTAŞ

SAĞLIK tesisini yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulunan heyet, hastanenin tıbbi, idari ve mali destek birimlerinin yanısıra acil servis, yoğun bakım ve yatan hasta kliniklerini ziyaret etti. Ziyaretin ardından heyet, hastane yönetimi ile insan gücü planlaması, tıbbi branşlaşma, özellikli hizmetler, tıbbi cihaz donanımı, ekipman, yönetim modeli ve eğitim konularına yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Etkin ve verimli bir sağlık hizmeti sunumuna katkı sağlamak amacıyla düzenlenen toplantıda hastanenin mevcut durumu, verilen sağlık hizmetleri, sağlık tesisinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, bu tür değerlendirme toplantılarının sağlıkta kaliteyi ve verimliliği arttırmak adına önemli bir yer teşkil ettiğini söyledi. Lakadamyalı, "Denetimler, kendi öz değerlendirmemizi yapmamıza katkı sağlamaktadır. Bu doğrultuda bizler de çalışmalarımıza yön verebilmekteyiz" diye konuştu.