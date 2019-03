Alanya'da hasta yakınlarına can simidi oldu

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi’nin 1,5 yılda Alanya’ya kazandırdığı Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi 24 oda ve 48 yatak kapasitesi ile vatandaşlara ücretsiz hizmet vermeye devam ediyor. 3 milyon liraya mal edilen ve Ocak ayında kapılarını misafirlerine açan Tesis, ALKÜ Hastanesi başta olmak üzere Alanya’daki özel sağlık kuruluşlarına tedavi olmak için gelen ve kalacak yeri olmayan vatandaşlara 7/24 hizmet veriyor.

Talep her geçen gün artıyor

Alanya Alaaddin Keykubat Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin hemen karşısında bulunan tesis, tedavisi devam eden ve ilçeye uzaktan gelen hasta ve hasta yakınları için bulunmaz bir nimet haline geldi. Sadece ALKÜ Hastanesi değil, ilçede bulunan özel sağlık kuruşlarına tedavi gelen ve kalacak yeri olmayan kişileri de ağırlayan tesiste, vatandaşlara sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemekleri ücretsiz olarak veriliyor. Tamamen ücretsiz olan tesisten yararlanmak isteyen kişi sayısı her geçen gün artıyor.

202 kişiye 969 konaklama hizmeti verildi

Ocak ayının ilk haftasında kapılarını vatandaşa açan tesiste bugüne kadar 23 farklı il, Alanya kırsalı ve çevre ilçelerden toplam 202 kişiye 969 konaklama hizmeti verildi. Tesisi en çok tercih edenler ise, şehir dışından, Alanya Kırsalı’ndan gelen ve tedavileri devam eden hasta ve hasta yakınları oluyor. Türkiye’nin birçok ilinden misafirlerini ağırlayan tesise en çok gelenler ise Anamur ve Bozyazılı vatandaşlar..

Kalacak yer en büyük sorundu

Türkiye’nin farklı 23 ilinden Alanya’ya gelerek değişik hastanelerde tedavi olan hasta ve hasta yakınları, tesisten övgüyle bahsediyor. Düşüncelerini duygulu ifadelerle söyleyen vatandaşlar, “ biz ya da bir yakınımız uzun süre tedavi alması gerektiği zaman ne yapacağımızı kara kara düşünüyorduk. Kalacak yer sorunu yaşıyorduk. Buna ne naktimiz ne de gücümüz yetiyordu. Çoğu zaman hastane bahçelerinde araç içinde ya da banklarda kalıyorduk. Kışın soğukta kafamızı sokacak bir yer bulamıyorduk. Bu da tedavimizi yarım bırakarak gitmemize neden oluyordu. Bu tesisin açıldığını duyduk. Hemen müracaatımızı yaptık. 5 yıldızlı bir otel gibi her yer pırıl, pırıl, hiçbir şeye para vermiyoruz. Hem tedavimizi yaptırıyoruz hem de en konforlu hizmeti alıyoruz. Allah bu tesisi Alanya’ya kazandıran Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’den razı olsun “