Alanya'da hapse giren muhtarın yerine aza görevde

HAKKINDA 9 ayrı suçtan kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan ve geçtiğimiz günlerde tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilen Güllerpınarı Mahallesi eski muhtarı Kamil H’nin yerine 1. aza Süleyman Aktürk getirildi. Kanuni olarak Güllerpınarı Mahallesi Muhtarlığı’na getirilen Aktürk, bir sonraki seçime kadar muhtarlık görevini yürütecek.