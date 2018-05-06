Alanya'da hapse giren muhtarın yerine aza görevde

HAKKINDA 9 ayrı suçtan kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan ve geçtiğimiz günlerde tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilen Güllerpınarı Mahallesi eski muhtarı Kamil H’nin yerine 1. aza Süleyman Aktürk getirildi. Kanuni olarak Güllerpınarı Mahallesi Muhtarlığı’na getirilen Aktürk, bir sonraki seçime kadar muhtarlık görevini yürütecek.
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