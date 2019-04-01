Alanya'da hangi partinin oyları eridi

24 Haziran’da Ak Parti ile MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı’na Alanya’dan yüksek oranda oy çıkmıştı. Bu seçimde Ak Parti’ye 65 bin 873, MHP’ye ise 23 bin 18 oy çıkmış, iki partinin oy toplamının 88 bin 891 olduğu belirtilmişti. Buna mukabil, İyi Parti ile CHP’nin kurduğu Millet İttifakı’nın oyları da Alanya’da eşit çıkmıştı. 24 Haziran’da İyi Parti’ye 35 bin 815, CHP’ye ise 35 bin 751 oy çıkmıştı. İki ittifak partisinin oy toplamı ise 71 bin 566 olarak kayıtlara geçmişti. Aradan geçen 9 ayın sonunda dün yapılan yerel seçimlerde Millet İttifakı’nın Alanya’daki oylarının eridiği ortaya çıktı. 24 Haziran’da Cumhur İttifakı’na toplam 88 bin 891 oy çıkarken, 31 Mart’ta bu rakam 93 bin 938’e yükseldi. Buna mukabil, 24 Haziran’da 71 bin 566 oy alan Millet İttifakı, dün yapılan seçimde ancak 59 bin 100 oy alabildi. Yaklaşık 12 bin 500 kişinin aradan geçen 9 ayda Alanya’da Millet İttifakı’ndan vazgeçtiği ve bu oyları Cumhur İttifakı’na kaydırdığı iddia ediliyor. Şimdi Alanya siyasetinde yanıtı en çok meral edilen soru şu: 12 bin seçmen, İyi Parti’den mi, yoksa CHP’den mi vazgeçti?