Alanya'da Hamdullah Emin Paşa'dan kiralık arsa

Hamdullah Emin Paşa ve Haremi Hatice Tahire Hanım Vakfı tarafından Elikesik Mahallesi, Beldibi Mevkii’nde bulunan tarla vasıflı 25 bin 479 m2’lik arsa, 10 yıllık süreyle tarım ve hayvancılık amaçlı kiraya verilecek

Alanya'da Hamdullah Emin Paşa'dan kiralık arsa
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Alper KUTAY

KİRAYA verilecek arsanın açık teklif usulü ile gerçekleşecek olan ihalesi 24 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00’de Alanya Kaymakamlığı’nda gerçekleştirilecek. İhaleye çıkarılacak olan taşınmaz için yıllık tahmini kira bedeli ise 20 bin 385 TL oldu. İhaleye katılabilmek için gerçek ve tüzel kişilerden tahmini kira bedeli üzerinden yüzde 3 oranında, yani 611 TL geçici teminat bedelinin ise Ziraat Bankası’na yatırılması mecburi kılındı. İhaleyi alacak kiracının kirayı geciktirmesi halinde sözleşmenin tek taraflı olarak feshedileceği bildirildi. İhale ilanı, vakfın doğal başkanı olan Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu imzasıyla yerel basında yer aldı.

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