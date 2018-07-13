OBA Mahallesi'nde bulunan 16 No'lu sahil büfesi önünde vatandaşlara uygulanan ambargo, sahil işgallerinin ne boyuta ulaştığını gözler önüne sererek, "Pes" dedirtti. Atlas Otel'e ait olduğu öne sürülen plajda şezlongların bulunduğu alanın ön bölümünde havlu sererek güneşlenmenin yasak olduğu yönünde uyarılar aldıklarını belirten vatandaşlar, "Devletin, kamunun arazisi işgal edilmiş. Herkes istediği yerde güneşlenebilir. Acilen bu keyfi uygulama sona ermeli" dediler.
Alanya'da halkın plajına işgal
Alanya sahillerindeki işgaller devam ederken, bir tepki de Oba Mahallesi'nden geldi. 16 No'lu sahil büfesinin bulunduğu alanda vatandaşlardan ücret istenince ortalık ayağa kalktı
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