Alanya'da halkı bayrama güvenli gıdalarla girecek

ALANYA Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesinde gıda denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Bayram öncesi, şekerli ve unlu mamuller üreten işletmelerin denetimine öncelik verdiklerini ifade eden Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, Alanya halkının güvenliği için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

ALANYA’DA DENETİM RÜZGARI

Rüzgar “Tüm yıl boyunca gıda birimimizle birlikte bütün gıda işletmelerini denetlemekteyiz. Biz bu denetlemeyi 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Kontrol ve Yem Sağlığı yönetmeliğine göre yapmaktayız. Özellikle Alanya tarım ve turizm kenti ve yazın da gelmesiyle birlikte turizm daha ön plana çıkmakta. Ama biz bu denetlemeleri turizm mevsimi olduğu için yapmıyoruz. Bütün yıl boyunca tüm işletmelerimizi gerek üretim gerek toplu tüketim gerekse satış yerlerini sürekli şekilde denetlemekteyiz. Denetimlerimizi aynı zamanda riske dayalı denetim sistemiyle yapmaktayız ve gıda güvelik bilgi sistemine girmekteyiz. Önümüzde Ramazan Bayramı var. Ramazan Ayı boyunca bütün denetimlerimizi özellikle hızlandırmıştık. Ramazan Bayramı boyunca da özellikle tatlı ve şekerleme üreten yerlerimizi ve satış yapan yerlerimizi daha özenle denetleyeceğiz. Bunun yanı sıra bayram boyunca nöbetçi ekiplerimiz görev başında olacak. Otellerimizi, toplu tüketim yerlerimizi ve üretim yerlerimizi sürekli denetleyeceğiz. Amacımız hem müdürlük olarak hem de bakanlık olarak üretimin ilk noktasından son hattına kadar izlenebilirliği sağlamak. Ama biz “cezacı” bir kurum değiliz. Sadece işletmelerde bir sorun varsa düzeltici faaliyetleri yaptırmak en başlıca amacımız. Tabii bir olumsuzluk söz konusu olursa da gerekli cezai işlemleri uygulamaktayız. Eğer insan sağlığına direkt etki ederse savcılığa suç duyurusunda da bulunmaktayız. Alanya’da satış, toplu tüketim ve üretim yerleri olarak 4 bine yakın gıda işletmesi var. Yılın ilk altı ayında 1700’e yakın denetim gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar bu rakamı ikiye katlamak amacındayız. Yine ilk altı ayda 14 tane işletmemize 61 bin lira civarında idari para cezasın uyguladık. Ama tekrar söylüyorum; gerek bakanlık politikamız gerekse müdürlüğümüzün amacı işletmelerimizi daha düzenli ve hijyenik hale getirmek. Bütün gıda işletmelerinden bir ricam olacak, kendi iç denetimlerini yaparlarsa biz denetimimizi gerçekleştirir ve teşekkür ederek ayrılırız. Bütün işletmeler kendi iç denetimlerini kurmak zorunda. Kendi kontrollerini gerçekleştirirlerse hem insan sağlığını korumuş olurlar hem işletmeleri daha hijyenik olur ve daha iyi kazanç sağlarlar. Bütün bayram boyunca nöbetçilerimiz olacak ve denetimlerimiz hızla devam edecek” şeklinde konuştu.