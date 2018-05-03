Alanya'da halk toplu taşımadan şikayetçi

- Toygar DİM

SON günlerde halk otobüsleri hakkında birçok sorun gündeme geliyor. Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların toplu taşıma araçlarında yaşadığı sıkıntılar da arttı. Alanyalılar toplu taşıma araçlarıyla ilgili olarak, 'Otobüs seferleri yetersiz. Havalar ısındı, otobüslerde klimalar çalışmıyor, havasızlıktan bunalıyoruz" ifadelerini kullandılar.

'ŞİKAYET ETTİK, İLGİLENMEDİLER'

HAYRİYE DEMİRBİLEK (EV HANIMI)

Otobüslerin saat aralıkları çok fazla. Bir saat beklemek zorunda kalıyoruz. Mesela 16 nolu otobüs saatte bir geliyor. Fakat biz istiyoruz ki yarım saatte bir gelsin. Şikayet ettik ama ilgilenen olmadı. En azından yarım saatte bir olmalı. Sonuçta toplu taşıma araçlarını birçok insan kullanıyor.

'SEFERLER SIKLAŞMALI'

MEHMET SOĞANCI (MERMER USTASI)

Benim otobüslerdeki şikayetim, havalandırma. Parfümlerle birbirlerine karışan kokular, yolcu sıkıştırmaları çok zor anlar yaşatıyor. Bu da seferler arası boşluktan kaynaklanıyor. Otobüs şoförleri durakta yolcu bırakmak istemiyor. 'Seferler sıklaştırılır mı?' derseniz, o konuda bir şey söyleyemem çünkü o konular siyasete giriyor. Onların kendi aralarında ekmeklerini bölüşmeleri önemli ama bizim yaşam kalitemiz açısından sıklaştırılması, havalandırmanın çoğaltılması, ısıtım, yalıtım, ses gibi etkenlere dikkat edilmesi lazım. Sadece, 'Bugün bunu kazandık, koy cebe' demenin anlamı yok. Bunlar da yatırım meselesi. Şehirlerarası da olsa köy içi de olsa bunlar önemli. Mesela 1 numaralı otobüse herkes binecek. İleride Kestel'e varana kadar en az 20 kişi daha binecek. Böyle olmamalı.

'KLİMALAR ÇALIŞTIRILMALI'

HASAN KAYA (SERVİS ELEMANI)

Havalar iyice ısındı. Bu yüzden otobüslerde sıkıntı yaşıyoruz. Zaten sıcak, bir de klimalar çalışmıyor. Pencereleri açıyoruz ama faydası yok. Klimalar artık çalıştırılmalı. Sadece biz değil turistler de bu işkenceyi çekiyor. Ayrıca ücret tarifesi olarak da normalde 2 lira 15 kuruşa denk geliyor ama kartı olmayanlar 3 TL veriyor. Bazı insanlar zamanı olmadığı için kent kart çıkartamıyor, mağdur oluyor. Bunun için de bir düzenleme yapılmalı.

'MOTORLARA SAYGI YOK'

AHMET AVARA (MUHASEBECİ)

Ben çok fazla toplu taşıma aracı kullanmıyorum. Motosiklet kullanan biriyim. Ancak otobüs şoförlerinden şikayetçiyim. Çünkü duraklardan arkalarına bakmadan çıkış yapıyorlar. Bu yüzden motor kullananlar olarak rahatsız oluyoruz. Her an kaza tehlikesiyle karşı karşıyayız. Otobüs sürücüleri bunlara dikkat etmeli.