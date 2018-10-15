Alanya'da Hacker canından bezdirdi 

Mehmet AL

ALANYA'NIN Kestel Mahallesi’nde bulunan özel bir eğitim rehabilitasyon merkezini devralan Yasin Yiğitbay 2 yıldır hackerlarla mücadele veriyor. Okulu devralmasının ardından kurumun toplu SMS sistemi ile bazı hesapları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ele geçirildi. Kendi cep telefonu hattı da dahil olmak üzere birçok yurtdışı numarasından da başta öğretmen ve veliler olmak üzere birçok kişiye Yasin Yiğitbay’ın ismini taşıyan hakaret, tehdit, aşk ve FETÖ terör örgütünü över içerikli mesajlar gönderildi. Ayrıca okul hakkında jandarma, polis, Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) kimliği belirsiz birçok şikayette bulunuldu. Yapılan asılsız ihbar ve SMS şikayetleri üzerine Yiğitbay birçok kez kolluk kuvvetlerine ifade verdi, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerince denetim geçirdi. Yapılan ihbarlar ve şikayetlerden dolayı birçok soruşturma geçiren Yiğitbay, soruşturmalarda aklanmasına rağmen siber saldırı devam ettiği için soruşturmalara her gün yenisi ekleniyor.

2 YILDIR BİTMEYEN ÇİLE

Yapılan siber saldırıların tüm itibarını yok ettiğini belirten Yiğitbay, yapan kişi ve kişilerin biran önce bulunmasını istedi. Konuyla ilgili tüm yetkili mercilere şikayette bulunduğunu ancak halen olayın faillerinin yakalanamadığını anlatan Yiğitbay, “2 seneden bu yana, benim şahsım ailem, işyerim, çalışanlarımın ve kurumumuzla bağlantılı olanların telefonlarına mesajlar geliyor. Bundan dolayı kurumum her gün soruşturma geçiriyor. Jandarma, polis, milli eğitim müfettişleri tarafından devamlı soruşturma geçiriyorum. 2 yıldan buyana yapılan soruşturmalardan hiçbir sonuç elde edilmedi. Okulumda arama yapıldığı zaman hiçbir şey bulunmadı. Buna rağmen şikayetlerden dolayı haftada 2 defa Antalya ve Alanya’dan müfettişler geliyor, ben ve personelim soruşturma geçiriyor. Kurumumda, ‘esrar var, eroin var, silah kaçakçılığı var, taciz var, tecavüz var’ diye durmadan ihbar ediliyorum. Durmadan şikayet ve soruşturma geçiriyorum. Bu güne kadar bir sonuç elde edemedim. Yetkililerden yardım istiyorum” dedi.