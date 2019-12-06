Alanya'da Hacıkadiroğlu'nda anlamlı kermes
Oba Mahallesi’nde bulunan Hacıkadiroğlu İlkokulu anlamlı bir kermese imza attı. Birçok öğrenci ve velinin katıldığı kermeste stantlar kısa süre içinde boşaldı
GÜNCEL 06.12.2019, 17:44 06.12.2019, 20:16
ALANYA'DA Okul Aile Birliği Başkanı Dilek Özen ve yardımcısı Nuran Saraç, İlkokul ve ortaokul için düzenledikleri kermeste amaçlarının okulun eksiklerini karşılamak ve çocukların ihtiyaçlarını gidermek olduğunu söyledi.Ayrıca her yıl düzenlenen Kermes’in çocukların eğlenmesini de sağladığını ifade etti. Öğrenciler ise sihirbazlık gösterileriyle doyasıya eğlendi. Okul müdürü Mustafa Adıbelli, bir önceki Okul Aile Birliği Başkanı Burcu Erdoğan’a plaket sunarak çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
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