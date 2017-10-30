Alanya'da Hacet Deresi'nin kapatılmasına büyük tepki

KONUYLA ilgili rahatsızlıklarını dile getiren emekli Müesser Karagöz, derenin kapatılmasının, dere çevresindeki bahçelere büyük zararının dokunduğunu ve bölgenin doğal yapısını bozduğunu söyledi. Karagöz, derenin genişletilmesini beklerken yaşadığı bu hayal kırıklığını “Belki daha temiz olacak, ama daha güzel olmayacak, olmadı.” diyerek ifade etti.

Karagöz, olayla ilgili şunları söyledi: “Hacet deresi çok güzel bir dereydi; getirdiler beton döktüler üstüne. Halbuki biz kurbağa, ördek sesleri, su şırıltısı… Onları duyuyorduk. Dere betonla kapatılınca ne bir kurbağa sesimiz kaldı ne de bir su şırıltımız. Doğayı öldürüyorlar, buna çok üzüldük biz. Şimdi yeşillendireceklermiş, ama betonun neyi yeşerir? Betonun yanlarına bir şeyler ekeceklermiş, ama bizim bahçelerimiz berbat oldu. Büyük Otel sokağında oturuyorum. Yıktılar, döktüler, bahçelerimizi hep su bastı. Dereyi daha da büyütüp yürüyüş yolları yapacaklarına kapattılar, bundan şikayetçiyim. Belki daha temiz olacak, ama güzel olmayacak, olmadı.”