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Alanya'da Hacet Deresi'nin kapatılmasına büyük tepki

Hacet deresinin doldurulması, bölge halkı tarafından tepkiyle karşılandı

Alanya'da Hacet Deresi'nin kapatılmasına büyük tepki

Hacet deresinin doldurulması, bölge halkı tarafından tepkiyle karşılandı

30 Ekim 2017 Pazartesi 13:56
Alanya'da Hacet Deresi'nin kapatılmasına büyük tepki
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KONUYLA ilgili rahatsızlıklarını dile getiren emekli Müesser Karagöz, derenin kapatılmasının, dere çevresindeki bahçelere büyük zararının dokunduğunu ve bölgenin doğal yapısını bozduğunu söyledi. Karagöz, derenin genişletilmesini beklerken yaşadığı bu hayal kırıklığını “Belki daha temiz olacak, ama daha güzel olmayacak, olmadı.” diyerek ifade etti.
Karagöz, olayla ilgili şunları söyledi: “Hacet deresi çok güzel bir dereydi; getirdiler beton döktüler üstüne. Halbuki biz kurbağa, ördek sesleri, su şırıltısı… Onları duyuyorduk. Dere betonla kapatılınca ne bir kurbağa sesimiz kaldı ne de bir su şırıltımız. Doğayı öldürüyorlar, buna çok üzüldük biz. Şimdi yeşillendireceklermiş, ama betonun neyi yeşerir? Betonun yanlarına bir şeyler ekeceklermiş, ama bizim bahçelerimiz berbat oldu. Büyük Otel sokağında oturuyorum. Yıktılar, döktüler, bahçelerimizi hep su bastı. Dereyi daha da büyütüp yürüyüş yolları yapacaklarına kapattılar, bundan şikayetçiyim. Belki daha temiz olacak, ama güzel olmayacak, olmadı.”

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Son Güncelleme: 30.10.2017 14:17
Anahtar Kelimeler:
AlanyaHacet Deresi
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