Alanya'da 'Güvenlik Kurulu' toplandı

ALANYA'DAKİ kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Alanya İlçe Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı, emniyet teşkilatının Alanya'daki güvenlik çalışmalarını anlattı. Çakmaklı okullarda, parklarda, trafikte asayiş ve uyuşturucu madde kullanımıyla mücadele konularında yapılan çalışma ve geliştirilen projeler hakkında bilgi verdi. Suç önleme konusunda kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi, koordinasyonun arttırılması kararlarının alındığı toplantıda kamu kurumu temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu katılımcıları da güvenlik konusundaki isteklerini dile getirdiler. Kurumlar, çocukların ve gençlerin suçtan korunması, madde kullanımıyla mücadele ve güvenli bir kent yaşamının oluşması için ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini açıkladılar.

PASAPORT İŞLEMLERİ NÜFUS'TA

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı, Pasaport ve Sürücü Belgesi işlemleri İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne devredildi. Alanya ilçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından yayınlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen Pasaport ve Sürücü Belgesi işlemleri 29 Mart 2018 Perşembe günü (dün) saat 18.00'den itibaren Alanya ilçe Nüfus Müdürlüğü'ne devredilmiştir. Pasaport ve Sürücü Belgesi işlemleri için vatandaşlarımızın 2 Nisan 2018 tarihi itibari ile Alanya İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekmektedir."