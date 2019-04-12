Alanya'da güvenli safari dönemi başlıyor

GEÇTİĞİMİZ yıllarda safari yolculuğunda yaşanan kazalarda mağdurların muhatap bulamaması, sorumluların cezasız kalması gibi Alanya'nın imajını zedeleyen dönem geride kaldı.

Başkan Doğan Bacak, verdiği sözleri tutarak safari araçları için TURSAB iznini aldı. Yeni araçların yanı sıra var olan araçlar da teknik bakım ve yenilemeden geçirildi. Başkan Bacak, "Söz verdiğimiz üzere araçlarımızı TURSAB izinlerini aldık, bakımdan geçirdik. Sigortaları mevzuata uygun yenilendi. Güvenlik önlemleri artırıldı. Yaşanacak kazaların önüne geçildi" dedi.