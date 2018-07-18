Alanya'da gürültü yapan motosikletler trafikten men edildi!

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekipleri, dün gece gürültü yapan motosiklet sürücülerini durdurarak cezai işlem uyguladı

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Alanya'da gürültü yapan motosikletler trafikten men edildi!
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- Mehmet AL

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçede gürültü kirliliği yapan motosikletleri takibe aldı. Motorize trafik ekipleri, ara sokaklarda aşırı hız yapan, ruhsatsız ve kasksız motosiklet kullanan sürücüleri bir bir belirledi. Motosiklet sürücüleri hakkında cezai işlem uygulayan ekipler, motosikletleri ise bağladı. Yapılan uygulamalarda Alanya'da gürültü kirliliği yapan motosiklet ve araçlara izin verilmeyeceği belirtilerek denetimlerin süreceği bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2018, 15:08
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Lutfen - 36 dakika Önce

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