Alanya'da güneşi gören plaja koştu

Önceki gün sağanak yağışın etkili olduğu Alanya’da dün yazdan kalma bir gün yaşandı

Alanya'da güneşi gören plaja koştu
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HAVA  sıcaklığının 17,5, deniz suyu sıcaklığının 17.2 derece olduğu Alanya’da güneşli havayı fırsat bilen yerli vatandaşlar ve turistler sahilde vakit geçirdi. Bazı yerli vatandaşlar güneşlenmeyi ve balık tutmayı tercih ederken, bazı turistler ise şezlongda uzanarak kitap okumayı ve yüzmeyi tercih etti. Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Alanya’da hava bugün parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığının 21 derece olacağı kentte yağışlı hava yarın yeniden etkisini gösterecek. 

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