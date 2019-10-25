Alanya'da gündem olmuştu: Engel Ali’de değil

Ceren ŞAHİN

ALANYA’DA 14 yaşındaki lise öğrencisi Ali’yi yerlerde sürünmek zorunda bırakan eğitimin görüntüleri Twitter başta olmak üzere sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve hafızalarda silinmeyen o skandal görüntüler ülke genelinde büyük tepkiye sebep oldu. Yaşanan elim olay Alanya’nın kent imajına da kara bir leke sürdü. 4 haftalık süründüren eğitim, gelen tepkiler üzerine son buldu fakat engelli servisleri hala gündemde.

ALİ GÜNLÜK 35-40 TL TAKSİ PARASI ÖDÜYOR

Engelli öğrencilere yönelik devlet tarafından ücretsiz servis hizmeti veriliyor ve bu hizmet, Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan ihaleyi alan firma tarafından gerçekleştiriliyor. Lakin Ali servise binemiyor. Çünkü taşıma işleminin yapıldığı araçlar Ali’nin binmesi için uygun değil. Ali okuluna gidip gelmek için ise ticari taksi kullanıyor. Ali bunun için günlük 35-40 lira arasında bir bedel ödüyor. 9 Eylül’den bu yana Ali’nin ödediği taksi parası ise bin 225 TL.

ŞARTNAMENİN 22. MADDESİ NE DİYOR?

2019-2020 eğitim öğretim sezonu için açılan ihalede sunulan şartnamenin 22’nci maddesinde şu ifadelere yer veriliyor: “Özel Eğitim öğrencilerinin taşınmasında yükleniciler gerektiğinde öğrencinin engel durumuna göre servis araçlarında taşıma hizmetinin engelli öğrencilerin erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri almakla yükümlüdürler. (Transfer aparatı gibi ihtiyaç duyulacak diğer teknik donanımlar)” Aynı ifadeler bir önceki yıl (2018-2019) için açılan özel eğitim taşıma ihalesi şartnamesinin 21’inci maddesi olarak yer alıyor.

İhale şartnamelerindeki maddeye rağmen Ali ve benzeri engeli bulunan bireylerin rahatça binebileceği uygunlukta bir servis aracının hala temin edilmemiş olması gözleri ihaleyi yeniden aynı firmaya veren Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü’ne çeviriyor.

‘BASAMAK ÇIKAMADIĞI İÇİN SERVİSE BİNEMİYOR’

14 yaşındaki Ali’nin kas rahatsızlığı nedeniyle basamak çıkamadığını, dolayısıyla servise binemediğini kaydeden anne Gülizar Dudu “Ali’nin hastalığı yüzünden kaslarında güçsüzlük oluştuğu için basamak tarzı yüksekliklerden çıkamıyor. Zaten okulla alakalı sorunumuzun temelinde de bu yatıyordu. Basamak çıkamadığı için illa ki bir rampa ve tutunabileceği bir demire ihtiyaç duyuyor. Okul servislerinde maalesef engelli bireyler için bir düzenleme söz konusu değil. Dolayısıyla Ali servise de binemiyor. Binme şansı yok” ifadelerini kullandı.

‘BU HAKKIMIZDAN NEDEN YARARLANAMIYORUZ?’

Gülizar Dudu idari yetki birimlerine çağrıda bulunarak “Herhangi bir gelirim yok. Ablam yurt dışında yaşıyor ve aydan aya para gönderiyor. Ben de ona göre harcamamı yapmaya çalışıyorum. İki tane çocuk okutuyorum. Ali lisede, kızım da üniversitede. Okullar açıldığından bu yana ticari taksiyle gidip geliyoruz. Sabah ve akşam olmak üzere 2 defa ticari araca biniyoruz. Günlük 35-40 TL kadar taksi ücreti ödüyoruz. Ali’ye uygun bir servis olsa elbette ki servisi tercih ederiz. Ama maalesef böyle bir şansımız yok. Eğer varsa böyle bir servis kullanma hakkımız neden yararlanamıyoruz? Bunu soruyor ve idari yetki birimlerine çağrıda bulunuyorum. Yalnızca kendim ve Ali için de değil. Bu şekilde mağduriyet yaşayan herkes için talep ediyorum. Emin olun mağdurların sayısı çok ama seslerini duyuramıyorlar” dedi.

‘ARAÇ DÜZENLEMELERİ İVEDİLİKLE YAPILMALIDIR’

Patika Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği Başkanı Levent Benal da anne Dudu’nun çağrısına destek vererek “Çok uzağa gitmeye gerek yok. Ben de kendi çocuğumun transferini kendi imkanlarımla gerçekleştiriyorum. Devletin özel bireylerin sorumluluğunu alması gerekiyor. Bu insanları birer birey olarak görmesi ve bütün ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyor. Transfer de bu ihtiyaçlardan biri. Araçlar uygun değilse ki değil. Bunun gündeme getirilerek ivedilikle çözülmesi şart. Hem insanı açıdan, hem de kanuni açıdan yaşanan sorunlara ilişkin denetimlerin yapılması ve çözümüne yönelik adımların atılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

‘İLÇE MİLLİ EĞİTİM NEDEN MÜDAHALE ETMİYOR?’

Tüketici Hakları Derneği (THD) Alanya Şube Başkanı Cemal Şencan da ihale şartnamesine değinerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü göreve davet etti. Şencan “Engellilere yönelik servis hizmeti söz konusuysa araçlar her türlü engellinin binmesi için uygun olmalıdır. Şayet uygun değilse engelli bireylere yönelik bir hizmetten de bahsedemeyiz o zaman. Engelli birey hizmetten yararlanamıyorsa, kabahat engelli bireyde değil, hizmeti gerçekleştirenlerdedir. Asıl kabahat de ihaleyi alan firma şartnameyi uygulamadığı halde bunu denetlemeyen yetki birimlerindedir. İhale şartnamesinde araçların uygunluğuna ilişkin bir madde yer alıyor ve ihaleyi alan firma tarafından şartnameye uyulmuyorsa, hizmetin mevcut firmadan alınması gerekir. Bu noktada ‘Denetim mekanizması çalışıyor mu?’ sorusu akla gelir ki ben de bu soruyu soruyor ve yetkilileri göreve davet ediyorum. Yanı sıra engellilere yönelik kurulan sivil toplum örgütleri neredeler? Yaşanan hak kayıplarına, hak gasplarına neden duyarsız kalmaktalar? Mağdurların yanında olmakla mükellef bu dernek ve sivil toplum kuruluşlarına da ayrıca sesleniyorum” ifadelerini kullandı.