Alanya'da gündem kentsel dönüşüm 

CUMHURİYET Mahallesi'nde Sanayi Sitesi ve Milli Egemenlik Stadyumu arasında kalan bölgede kentsel dönüşüm uygulamak için hazırlanan 'Riskli Alan Dosyası'nın Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmasının ardından konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel "Cumhuriyet Mahallesi'nde başlattığımız kentsel dönüşümü, farklı bölgelerde de uygulayarak Alanya’yı yenileyeceğiz. Vatandaşlarımıza yaşanabilir bir kent sunacağız. Herkesin içi rahat olsun. Bize çok büyük destek veren Dışişleri Bakanımız Sayın Çavuşoğlu'na da teşekkür ederim" demişti. Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Alanya ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi, şehir plancısı Erkan Demirci ise Alanya Sanayi Sitesi kaldırılmadan projenin uygulanamayacağını belirterek "Önce sanayinin Kestel'e taşınması lazım. Ayrıca projenin işletilmesi süreci son derece şeffaf olmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

'ÖNCE YENİ SANAYİ YAPILMALI'

Saadet Partisi Alanya İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Hüseyin Sarıca, 44 hektarlık bölgedeki kentsel dönüşüm alanını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Riskli alan' sınıfına sokmasını eleştirdi. Bu kararın, hükümetin büyük bir rant elde edeceği anlamına geldiğini savunan Sarıca "Mevcut sanayi bölgesi ve bitişiğindeki Karayolları'na ait alan üzerinden büyük rantsal dönüşümler gerçekleşebilir. Hükümet şu an rant görmediği hiçbir yerde yatırım yapmıyor. Bunun için sanayiye ve üretime yatırım yapmıyor. Çünkü sanayi ve üretim hükümetin gözünde rant yeri değildir. 'Bu dönüşüm rantsal dönüşüm olmasın' diyen Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Mehmet Ali Dim'in endişelerine katılıyorum. Alanya Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Erkan Demirci'nin de ifade ettiği gibi, kentsel dönüşümden önce Kestel Mahallesi'ndeki Akdeniz Sanayi Sitesi'nin bitirilip mevcut sanayi bölgesinin oraya taşınması gerekir. Bu yapılmadan kentsel dönüşüm yapılması doğru değildir" dedi.

'HER GÜN SERZENİŞ VAR'

Alanya Sanayi Sitesi esnafının bağlı olduğu Alanya Metal İşleri Odası Başkanı Kerim Taş da, "Esnaf taşınması taraftarı değil ama her gün 'Arabaların sanayide girecek yeri yok' diye neden serzenişte bulunuyorlar? Şu anda yeni sanayi sitesinin projesi onaylandı. Kentsel dönüşüm olarak Cumhuriyet Mahallesi belirlendi. Yani mahalle olarak onaylandı ve sanayi sitesi de içerisinde olacak şekilde dönüşüm başlayacak. Bu sanayi bölgesi 35-40 sene önce yapıldı. O zaman Alanya'nın nüfusu belki 25-30 bin civarındaydı. Şimdi 300 bin nüfuslu bir şehir. Şu anda mevcut sanayiye bırakın müşteriyi, esnafların araçları sığmıyor. Zaten sanayi esnaflarının bize yaptığı şikayetler hep bu yönde. 'Sanayiye araç koyamıyoruz. Park sorunumuz var' diyorlar. Bu bölgedeki kentsel dönüşüm şimdi Alanya'da Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleşecek. Ayrıca turizm şehirlerinde sanayileri kaldırıyorlar. Şu an Kestel Sanayi Sitesi var. Orada bir kooperatif var, o kooperatifle yeni dükkanlar oraya yapılacak.

'5 YIL İÇİNDE TAŞINABİLİRİZ'

Oradaki dükkanlar 165-175 metrekare olacak. Mevcut Sanayi Sitesi'nde en büyük dükkan 80 metrekare. Biz bu konuda Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'den söz aldık. Mevcut sanayideki esnaf arkadaşlarımızın hiçbirinin hakkı yenmeyecek. Biz esnaf arkadaşların bu konuda yanındayız. Ama Alanya için en iyisi Kestel Sanayi'ye gitmek. Hem yeni çevreyolu da yapılınca, önceden çarşıdan eski sanayiye aynı anda gelen olsa, çevreyolunu kullanan Kestel'e diğerinden önce gidecek. O yüzden kimse tereddütte kalmasın, 5 sene içerisinde Kestel Sanayi Sitesi yapılınca hem Alanya'ya, hem esnafa yakışan bir sanayi sitesi olacak. Bu projenin uygulanması için gerekli sürenin 5 yıl olacağını düşünüyorum. Çünkü şu an henüz yeni sanayiye ilişkin hiçbir gelişme yok. Oda olarak da esnafın her zaman yanındayız. Kestel Sanayi Sitesi yapılmadan da bizi mevcut yerimizden kimse kaldıramaz. Bunu özellikle belirtiyorum ki orası yapılmadan bizi kaldırmaya kimsenin gücü yetmez. Ancak bittikten sonra da mevcut sanayide kalmayı diretmenin de anlamı olduğunu düşünmüyorum. Yapılacak kentsel dönüşümün herhangi bir rant amacıyla kullanılacağını düşünmüyorum" dedi.

ESNAF NE DİYOR?

İBRAHİM ZIRLAK (TAKSİCİ)

Keşke taşınmasa. Sanayi bölgesi işyerimize yakın olduğu için işlerimizi kolayca halledebiliyoruz. Uzakta olsa ulaşım sıkıntısı çekeriz. Sanayi yeterli, işlerimizi güvenerek yaptırdığımız arkadaşlarımız var, zaten genel olarak servise gidiyoruz. Sıkıştığımız zaman da gittiğimiz oluyor.

'ŞU AN GAYET GÜZEL'

FUAT ARAS (KURU TEMİZLEMECİ)

Sanayi bölgesinin taşınmasını uygun bulmuyorum. Halkın, şehir merkezinden uzak bir yere aracını götürüp yaptırması sıkıntı olur. Örnek vereyim, Alanya merkezde oturuyorsunuz, Mahmutlar Mahallesi'ne gidecek veya Kestel Mahallesi'ne gidecek olursanız ulaşım daha geç olur. Sanayinin şu anki yerinden gayet memnunum ama başkaları ne der bilemem.

'EN UYGUN YER MAHMUTLAR'

ALİ BUHUR (ESNAF)

Sanayinin taşınması mantıklı. Daha makul daha tenha bir yerlere taşınması gerekir. Sıkıntı her geçen gün büyüyor. Kullanım alanları, sokaklar ve caddeler dolu olduğu için artık vatandaş araba park edecek yer bulamaz hale geldi. O yüzden daha kenar kesimlere yapılması uygun olabilir. Kestel, Payallar, Güzelbağ olabilir, en mantıklı bölgeler buralar, Mahmutlar Mahallesi'nin yukarı kesimleri olabilir. Hiç olmazsa Mahmutlar Mahallesi de değerlenmiş olur ve hareketlenir.

'ALANYA'YI İŞGAL EDİYOR'

HANİFİ DEMİR (ESNAF)

Sanayi bölgesi şehir merkezinden uzak bir yere taşınsa daha iyi olur. Çünkü şehir içerisinde kalabalık oluyor. Alanya'nın genelinde zaten yollar dar. Sanayinin Payallar Mahallesi, Güzelbağ Mahallesi veya Gazipaşa'ya yapılmasını daha uygun görüyorum. Geniş bir alana yapılsa daha iyi olur. Çünkü şehri işgal ediyor, daraltıyor. Şimdi sanayi bölgesinin olduğu alan ise otel veya alışveriş merkezi olarak değerlendirilebilir.

'SANAYİ ÇOK SIKIŞIK'

ÖMER ORHAN ELİAÇIK (TAMİRCİ)

Kentsel dönüşümün şehre kendi içerisinde yarar ve faydası var. Ama bence unutulmaması gereken bir diğer önemli nokta esnafa zarar verip vermeyeceği. Eğer zarar vermeyecekse taşınması mantıklı olur. Eğer sanayi buradan başka bir yere taşınırsa esnaflar da müşterisini kaybedebilir. Diğer taraftan da sanayi bölgesi çok sıkışık, daha geniş bir alana yapılırsa bu yönden daha iyi olur. Hem olumlu, hem de olumsuz yönleri var.

'EN BÜYÜK SORUN ULAŞIM OLUR'

TAYFUN KOLLAMA (TAMİRCİ)

Sanayi halkı için biraz sıkıntılı olabilir. Eğer Kestel'e taşınırsa ulaşım sorunu da doğabilir. Merkezden şu an bulunduğumuz konuma bile araç getirmek zor, merkeze uzak bir yere taşınırsa ulaşım engelimiz daha da büyüyebilir. 15 yıldır burada çalışıyorum, sanayinin yeterli olduğunu düşünüyorum.

'SANAYİ ESNAFINI DAĞITIR'

ÜMİT KARAKAYA (YEDEK PARÇACI)

Sanayinin taşınması fikrine mantıklı bakmıyorum. Bu kadar çok dükkanı nasıl taşıyacaklar. Sanayinin taşınması durumunda bazı esnaflarımız işlerini de kaybedebilir. Sanayiyi belli bir bölgeye taşıdıkları zaman şu an sanayide olan esnaflar, yol kenarlarına veya başka güzergahlara sanayi dışında servis açmaya çalışacaklar. Şu anki sanayinin yeterli olduğunu düşünüyorum.

'ADALETİN OLDUĞU YERDE SORUN OLMAZ'

AYDIN ARICI (OTO TAMİRCİSİ)

Yıllar önce sanayi yapılmış, şu an nüfus arttığı için sanayi kapasitesinin geniş olması gerekiyor. Araçları park etmek için yer yok, alanlar dar olduğu için sıkıntılar yaşıyoruz. Yeni sanayi geniş olacak diyorlar, hem bizim için, hem vatandaşımız için iyi olacağını düşünüyorum. Şu anki sanayiyi yeterli bulmuyorum. Yeni sanayi bölgesinde iş kaybı yaşanacağını düşünmüyorum. Adaletli bir şekilde tüm sanayi esnafı oraya taşınırsa hiçbir sıkıntı yaşanmaz. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum.