Alanya'da gübre satan işyerlerine denetim

Mehmet AL/ ÖZEL HABER

YAPILAN denetimlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından devreye sokulan Gübre Takip Sistemi (GTS) kapsamında patlayıcı yapımında kullanıldığı tespit edilen nitratlı gübrelerin işletmelerde olup olmadığı incelendi. Denetim, nitratlı katı gübrelerin yanı sıra sıvı gübreleri de kapsıyor. 2017 yılında satışı yasaklanan ve stoklarda kalan gübreler ise e-reçete düzenlenmek suretiyle temin edilebiliyor. Kuruluş amacı tedarik zincirindeki ilk üreticiden son tüketiciye kadar kullanıcı bilgisine ulaşmak olan sistem sayesinde terör örgütlerinin hain saldırılarının önlenmesinin yanı sıra sahte, kaçak, tağşiş ürünlerin tespiti kolaylıkla yapılabiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı yeni uygulamanın bir çok riski de ortadan kaldırıldığı belirtildi. Sistem, Türkiye'de üretilen veya ithal edilerek piyasaya arz edilen gübrelerin üreticinin tarlaya atmasına kadarki süreci izliyor.

Bakanlık ve il, ilçe müdürlükleri sistemde ne kadar ürün olduğunu görebiliyor. Bu ürünlerin kimlere satıldığı da siteme yansıyor. Gübrenin kötü niyetli insanların eline geçtiği tespit edildiği anda, kolluk kuvvetleri gerekli tedbiri alarak bu satışı yapan şahıslar hakkında işlem başlatıyor.