Alanya'da gözyaşlarıyla uğurlandı

DOĞAN'IN cenazesi önceki gün ikindi namazını müteakip Gürses Camii’nden alınarak Bektaş Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre kaza geçtiğimiz gece Alanya'nın Gedevet Yolu, Kuruçay Mevkii'nde meydana gelmiş, Alanya’da Başkent Hastanesi arkasında berberlik yapan motosiklet sürücüsü Ali Doğan'ın Kuruçay Mevkii’nde 100 metrelik uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Alanya Arama Kurtarma Teşkilatı ve Alanya Jandarma Komutanlığı ekipleri motosiklet sürücüsünün cenazesini uzun süren uğraşlar sonucu uçurumdan çıkarabilmişlerdi. Morga kaldırılan Doğan’ın cenazesi önceki gün sevenleri ve ailesi tarafından gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

DÜZELTME

Öte yandan, gazetemizin 2 Temmuz 2019 tarihli sayısında "Motosiklete bir kurban daha" başlığı ile yer verdiğimiz haberde, merhum Ali Doğan’ın yerine sehven Hasan Yıldız’ın fotoğrafı kullanılmıştır. Düzeltir, özür dileriz.