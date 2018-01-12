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Alanya'da görme engelliler 'Okuma' öğreniyor

Başkan Yücel, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle görme engellilerle bir araya geldi

Alanya'da görme engelliler 'Okuma' öğreniyor

Başkan Yücel, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle görme engellilerle bir araya geldi

12 Ocak 2018 Cuma 22:18
Alanya'da görme engelliler 'Okuma' öğreniyor
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ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'nde braille okuma-yazma kursuna katılan kursiyerlerle bir araya geldi. Kursiyerlerle sohbet eden Başkan Yücel, her zaman yanlarında olacağını ifade etti.
Yücel’in ziyaretinden oldukça memnun kalan kursiyerler, aldıkları kurslarla ilgili bilgiler vererek, kendilerine sağladığı olanaklar ve sosyal projelere verdiği önem için teşekkür ettiler.Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, daha sonra Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi Braille Okuma Yazma öğretmeni Burcu Cengiz’den merkezde verilen eğitimler hakkında bilgi aldı.
15 KURSİYERE GÜNDE 6 SAAT EĞİTİM
Merkezde verilen kurslar neticesinde görme engelli vatandaşlar, alışverişlerde TL şablonu kullanabilme, ilaç isimlerini okuyabilme gibi günlük işlemlerini rahatlıkla yapabiliyorlar. Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezinde 2 yıldır ‘Braille okuma yazma, temel bilgisayar eğitimi, ofis programları, 10 parmak klavye kullanımı, EKPSS ve açık öğretim sınavlarına hazırlık’ başlıklarında kurslar veriliyor. Okula kaynaştırma öğrencisi olarak giden kursiyerlerin aileleri, çocuklarının Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi’nden aldıkları bilgisayar eğitimiyle derslerini bağımsız bir şekilde yapabildiklerini belirterek, Başkan Yücel’e teşekkür etti.
 

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AlanyaGörme EngelliOkumaAdem Murat YücelAlanya Belediyesi
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