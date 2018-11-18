Alanya'da gökyüzü uçurtmalarla renklendi

BU yıl dördüncüsü düzenlenen etkinliğe ilgi yoğundu. Çocuklarımızın temel haklarından olan yaşama, eğitim, eğlence ve oyun, güvenlik ve sağlık hakkı gibi konularda çocuklara bilgiler verildi. Etkinlik hakkında konuşan Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Çelik, etkinliğe katılan ve destek olan herkese teşekkür etti. Çeşitli stantlar açan ve çocukları kendi hakları hakkında bilinçlendiren yetkililer, çocuk haklarının önemine değinerek etkinliğe katkıda bulunmanın mutluluğu içinde olduklarını söylediler.Etkinliğin tadını doyasıya çıkaran çocuklar ise ebeveynleriyle birlikte uçurtma uçurdular.