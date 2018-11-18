Alanya'da gökyüzü uçurtmalarla renklendi

Alanya Kaymakamlığı’na bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle her yıl geleneksel hale getirip organize ettiği Uçurtma Şenliği'ni bu yıl Damlataş Engelsiz Halk Plajı'nda gerçekleştirdi

Alanya'da gökyüzü uçurtmalarla renklendi
banner404

BU yıl dördüncüsü düzenlenen etkinliğe ilgi yoğundu. Çocuklarımızın temel haklarından olan yaşama, eğitim, eğlence ve oyun, güvenlik ve sağlık hakkı gibi konularda çocuklara bilgiler verildi. Etkinlik hakkında konuşan Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Çelik, etkinliğe katılan ve destek olan herkese teşekkür etti. Çeşitli stantlar açan ve çocukları kendi hakları hakkında bilinçlendiren yetkililer, çocuk haklarının önemine değinerek etkinliğe katkıda bulunmanın mutluluğu içinde olduklarını söylediler.Etkinliğin tadını doyasıya çıkaran çocuklar ise ebeveynleriyle birlikte uçurtma uçurdular.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Benzine indirim geliyor! Pompa fiyatına da yansıyacak...
Benzine indirim geliyor! Pompa fiyatına da yansıyacak...
  1. EKONOMİ

banner516

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479