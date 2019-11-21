Alanya'da gökyüzü şenlenecek
Alanya Sosyal Hizmet Merkezi 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nde her yıl geleneksel olarak düzenlediği 'Uçurtma Şenliği'ni bu yıl 24 Kasım Pazar günü gerçekleştirecek
GÜNCEL 21.11.2019, 21:36
ALANYA Kaymakamlığı Alanya Sosyal Hizmet Merkezi '20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde her yıl geleneksel hale dönüşen 'Uçurtma Şenliği'ni bu yıl 24 Kasım Pazar günü saat 11.00'de Damlataş Engelsiz Halk Plajı’nda gerçekleştirecek. Gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinin de katılımları ile eğlenceli vakit geçirecek olan çocuklar, aynı zamanda haklarının neler olduğu konusunda bir kez daha bilgilendirilecekler. Alanya İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Çelik, pazar günü gerçekleştirilecek şenliğe tüm çocukları ve ailelerini davet etti.
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|12
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|11
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|1
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|P
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|12
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|12
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|12
|16
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|15
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|15
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|12
|14
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|11
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|8
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|12
|7
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|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
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|13
|24
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|13
|23
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|13
|20
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|13
|20
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|13
|20
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|20
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|13
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