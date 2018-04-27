Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
107614
ALTIN
171.976
DOLAR
4.0467
STERLİN
5.5693
EURO
4.9000
Alanya - Antalya Hava Durumu - 28 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 27 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 27 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
NASA'nın gizli uzay mekiği tespit edildi
NASA'nın gizli uzay mekiği tespit...

Alanya'da GES Projesi'ni 90 öğrenci ziyaret etti

Alanya Belediyesi'nin büyük uğraşlar ve yatırımlar sonucu hayata geçirdiği GES Projesi'ni 3 okuldan 90 öğrenci ziyaret etti

Alanya'da GES Projesi'ni 90 öğrenci ziyaret etti

Alanya Belediyesi'nin büyük uğraşlar ve yatırımlar sonucu hayata geçirdiği GES Projesi'ni 3 okuldan 90 öğrenci ziyaret etti

27 Nisan 2018 Cuma 21:49
Alanya'da GES Projesi'ni 90 öğrenci ziyaret etti
banner404

2017 YILINDAN bu yana Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Eko Okul Çevre Programı kapsamında çevre faaliyetleri yürüten Abdurrahman Alaettinoğlu Ortaokulu’ndan 25, Hidayet Görgün Ortaokulu’ndan 25 ve Sema Eray Erdem Ortaokulu’ndan 40 öğrenci olmak üzere toplam 90 öğrenci, Alanya Belediyesi'nin büyük uğraş ve yatırımlar sonucu hayata geçirdiği Güneş Enerji Santrali’ne (GES) teknik ziyaret gerçekleştirdi. Teknik geziye öğrencilerin yanı sıra Alanya Belediye Başkan Danışmanı Esap Yaşar Yılmaz, Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, Eko Okul koordinatör öğretmenleri ve idarecileri katılım sağladı.
YENİLENEBİLİR ENERJİYİ ÖĞRENDİLER
Alanya Belediyesi Güneş Enerjisi Santralleri GES - 1, GES - 2 ve GES - 3 alanlarını ziyaret eden Eko Team öğrencilerine Elektrik ve Elektronik Mühendisi Ekrem Çetin tarafından yenilenebilir enerjinin ne olduğu, güneş enerjisinden nasıl elektrik üretildiği, elde edilen enerjinin ne şekilde şebekeye aktarıldığı konularında detaylı teknik eğitim verildi. GES'in gezilmesinin ardından öğrencilerle yenilenebilir enerji kaynaklarının neler olduğu ve çevrenin korunmasına dair yürütülen çalışmalar kapsamında yenilenebilir enerjinin önemini vurgulayan bir söyleşi gerçekleştirildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Alanya BelediyesiGesAlanyaProje
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dev kargo uçağı Antalya'ya geliyor
Dev kargo uçağı Antalya'ya geliyor
Kaşpazarı şenliğe hazır
Kaşpazarı şenliğe hazır
Manavgat'ta şeftali üretimi
Manavgat'ta şeftali üretimi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim