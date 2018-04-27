Alanya'da GES Projesi'ni 90 öğrenci ziyaret etti

2017 YILINDAN bu yana Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Eko Okul Çevre Programı kapsamında çevre faaliyetleri yürüten Abdurrahman Alaettinoğlu Ortaokulu’ndan 25, Hidayet Görgün Ortaokulu’ndan 25 ve Sema Eray Erdem Ortaokulu’ndan 40 öğrenci olmak üzere toplam 90 öğrenci, Alanya Belediyesi'nin büyük uğraş ve yatırımlar sonucu hayata geçirdiği Güneş Enerji Santrali’ne (GES) teknik ziyaret gerçekleştirdi. Teknik geziye öğrencilerin yanı sıra Alanya Belediye Başkan Danışmanı Esap Yaşar Yılmaz, Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, Eko Okul koordinatör öğretmenleri ve idarecileri katılım sağladı.

YENİLENEBİLİR ENERJİYİ ÖĞRENDİLER

Alanya Belediyesi Güneş Enerjisi Santralleri GES - 1, GES - 2 ve GES - 3 alanlarını ziyaret eden Eko Team öğrencilerine Elektrik ve Elektronik Mühendisi Ekrem Çetin tarafından yenilenebilir enerjinin ne olduğu, güneş enerjisinden nasıl elektrik üretildiği, elde edilen enerjinin ne şekilde şebekeye aktarıldığı konularında detaylı teknik eğitim verildi. GES'in gezilmesinin ardından öğrencilerle yenilenebilir enerji kaynaklarının neler olduğu ve çevrenin korunmasına dair yürütülen çalışmalar kapsamında yenilenebilir enerjinin önemini vurgulayan bir söyleşi gerçekleştirildi.