Alanya'da geri dönüşümle tanıştılar

YAZAR Sima Özkan, “Neden geri dönüştürmeliyiz? Nasıl geri dönüştürmeliyiz? Çöpler çöpten başka ne olabilir? Kompost nedir?” gibi konulara değinerek geri dönüşüm ve kompost hakkında bir sunum yaptı.

Özkan, kompost sürecinin tüm evrelerini, kompost örnekleri ve kullanılan malzemeleri fotoğraflarla öğrencilere aktardı. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Özkan, kendi yazdığı “Soso’nun Kompost Kitabı”nı öğrenciler için imzaladı. Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü tarafından eğitime destek amacıyla başlatılan proje, Emine Hacıkura Kütüphanesi’nde 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı’nın sonuna kadar devam edecek. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul seviyesinde eğitim öğretim gören çocukların kitap okuma alışkanlığını pekiştirmek ve kütüphane kullanım farkındalığını geliştirmek amacıyla başlatılan projeye, her çarşamba alanında uzman kişiler konuk oluyor. Aynı zamanda proje kapsamında öğrencilere kütüphane üyeliği de veriliyor.