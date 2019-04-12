Alanya'da gençlerin meclisteki sesi

Ramazan ÖZDEMİR

DİM TV (dimtv.tv) ekibinin sorularını tüm samimiyetiyle yanıtlayan Nazmi Zavlak, “İlk ve orta okul eğitimimi Alanya Şükrü Mülazımoğlu Okulu’nda tamamladım. Alanya Teknik ve Anadolu Lisesi’nde Mobilya Tasarımı Bölümü’nden mezun oldum. Akabinde önlisans eğitimimi Konya Selçuk Üniversitesi Mobilya Tasarımı Bölümü’nde tamamladım. Sonrasında DGS ile İstanbul Okan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nü kazanarak eğitimimi tamamladım. İstanbul’da belli başlı uluslararası projelerde yer aldım.

‘CHP TÜRK SİYASETİNİN SİGORTASI’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Kuvay-i Milliye ruhuyla, otel localarında değil, Mustafa Kemal Atatürk’ün savaş alanlarında kurduğu bir partidir. CHP, Türk siyasetinin sigortası olmuştur. Sosyal demokrat bir ailenin içinden gelen, Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını benimsemiş bir birey olarak bu partiye emek vermişizdir. Alanya’da değişimin, kadın ve gençler siyasette aktif rol almaya başladığı zaman gelişeceğine inananlardanım. Çünkü kadınlarımız, aile bireylerimiz olarak bu süreç içerisinde gençlerimizle birlikte önyargılarımızı kırarak, aile ritüelini rafa kaldırarak bu süreci en iyi şekilde elde edeceklerden birisidir. Ben genç bir birey olarak siyasi sürece dahil olduğum süreden bu yana kendim ve kendim gibi bireylerin arkasında durmaktan her zaman gurur duydum. Siyaseti partizanlık olarak değil, sağduyulu bir şekilde yürüttüğümüz sürece Alanya’da değişimin ayaklanmasını sağlayabiliriz. Vizyonel yapıda bir başkanın olması ve Alanya siyasetinin Ankara’dan yönetildiğini düşünerek değil, evdeki eşlerimize, çocuklarımıza, gençlerimize önayak olduğumuz zaman geleceğimizi eminim ki görebiliriz. Ben siyasete başlamadan önce babamın, ailemin çok kaygılarının olduğunu düşünüyordum. Ama siyasette başarının önü açıldığı zaman, bu merdivende ilerlediğimiz zaman bunu gerçekten kırdığımızı gördüm. Alanya siyaseti gerçekten ne olursa olsun Alanya çizgisini, Alanya düşüncelerini her zaman baz alarak, Alanya’daki insanları Alanya dışındaki insanları ayrıştırmadan köylüyü, yerliyi ayırmadan ilerlettiğimiz sürece gerçekten bu değişimi görebiliriz” dedi.