Alanya'da gençlerden örnek davranış: Şehit annesinin evinde...

Alanya Gençlik Merkezi öğrencileri, yarınki Ramazan Bayramı öncesi örnek olunacak bir davranışa imza attılar

Alanya'da gençlerden örnek davranış: Şehit annesinin evinde...
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BUGÜN bir araya gelerek Şehit Mustafa Özdemir'in annesi Zeynep Özdemir'in evine giden genç öğrenciler, şehit annesinin bayram temizliğini gerçekleştirdiler. Yapılan örnek etkinlikle ilgili bir açıklama yapan Alanya Gençlik Merkezi Müdürü Emre Kıldırgıcı, "Mühim olan işimizi severek yapmak, samimi olmak ve gönülden birşeyler yapmaya çalışmak. Şehidimiz Mustafa Özdemir'in annesi Zeynep teyzemizin evini gönüllü gençlerimizle beraber temizleyerek bayramını kutladık" dedi. Örnek etkinliğin kısa bir videosu ise izleyenlerin yüzlerini gülümsetti.

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2019, 16:12
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