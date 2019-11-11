Alanya'da gelecek için ‘Nefes’ oldular

TARIM ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde Alanya'da da yerli-yabancı yüzlerce vatandaş fidan dikimi için Toslak Mahallesi’ndeki dikim alanına akın etti. Alanya’da toplam 4 noktada keçiboynuzu, fıstık çamı ve iğde fidanlarının çoğunlukta olduğu yaklaşık 4 bin fidan dikimi gerçekleştirildi. Etkinliğe Alanya’da yaşayan yerleşik yabancılar da katıldı.