Alanya'da 'Gece Kartalları' göreve başladı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerine bağlı bekçiler dün yaptıkları denetimlerde 850 kişinin GBT sorarken, suçlulara göz açtırmadı

Alanya'da 'Gece Kartalları' göreve başladı
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Mehmet AL
ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı 'Gece Kartalları' dün gece çarşıda ve mahallelerde yaptıkları denetimlerde, toplam 850 kişinin GBT sorgusu yaptı. Denetimlerde otomobilden hırsızlık yaparken 2 şüpheliyi suç üstü yakalayarak polis karakoluna teslim etti. Gece Bekçileri şüpheli gördükleri 3 motosikleti durdurarak yaptıkları sorguda çalıntı olaan motosikletleri sahiplerine teslim edildi. Gece sokaklarda kalan 2 kişiyi sğouktan kurtarak gerekli birimlerle yaptıkları görüşme sonrasında 2 kişinin ihtiyaçları giderilerek yatacak yeri temin etti. Atatürk caddesi üzerinde kayıp olarak aranan yaşı küçük kızı bulan gece bekçileri kayıp küçük kızı ailesine teslim etti. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Gece Kartalları adı verilen Bekçiler Caddelerde ve Mahallelerde görev yapacakları bildirildi.

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