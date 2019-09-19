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Alanya'da Gaziler Günü kutlandı

Alanya’da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

GÜNCEL 19.09.2019, 14:31
Alanya'da Gaziler Günü kutlandı
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ATATÜRK Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan törene Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu’yu vekaleten Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alanya Şube Başkanı Abdullah Yılmaz, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit ve gazi yakınları katıldı.Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alanya Şube Başkanı Abdullah Yılmaz, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Yılmaz, “Şehit ve gazisine sahip çıkmayan devlet yaşayamaz” dedi.

#Alanya #Gaziler Günü #adem murat yücel #Abdullah Yılmaz
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