Alanya'da gazi ve şehit çocuklarına 15 Temmuz anısına gezi düzenlendi

Mehmet AL

ALANYA'da yaşayan gazi ve şehit çocukları ilk ziyaretlerini Bilecik ilinin Söğüt ilçesine yaptılar. Osman Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası olan Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret ettiler. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğünün hazırladığı “Kahramanların Emanetleri” projesi kapsamında 14-15-16-17 Temmuz 2019 tarihleri arasında İstanbul kültür gezisi düzenleyecekler. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ve Sosyal Hizmet Müdürlüğü ile ortak yürütecekleri İstanbul kültür gezisine Alanya'da yaşayan 12 şehit ve gazi çocuğu katılacak. Çocuklara 9 görevli personel refakat edecek. Gezi kapsamında tarihe tanıklık etmek için hazırlanan müzelerden yakın tarihimiz de cereyan eden 15 Temmuz kahramanlık Destanını hafızalarda canlı tutmak için hazırlanan Hafıza 15 Temmuz Müzesi, İstanbul'u 21 yaşında fethederek çağ açıp çağ kapatan ve Osmanlı'yı devletten dünya imparatorluğuna dönüştüren Fatih Sultan Mehmet 'in İstanbul'u fethedişini anlatan Panorama 1453 Tarih Müzesi, Ayasofya Müzesi, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Sultanahmet Camii ve Yerebatan Sarnıcı ziyaret edilecek. Ayrıca çocuklara Miniatatürk Türkiye Parkı gezerek ülkemizin çeşitli illerinde ve gönül coğrafyamızda bulunan ecdat yadigârı tarihi zenginliklerimizin minyatürlerini görerek bu eserler hakkında bilgi sahibi olacaklar. Gezinin sonunda çocuklara boğaz turu yaptırılacak. Ayrıca proje kapsamında ileri tarihlerde şehit ve gazilerin çocuklarına 30 Ağustos Çanakkale Gezisi ve 10 Kasım Ankara gezisi planlandığı belirtildi.