Alanya'da gayrimenkulde beklenti yüksek

2019 EMLAK sektörüne de yaradı. Alanya’nın ve sokağın nabzını tutmaya devam eden Dim TV bu kez de gayrimenkul sektörünü gündemine alarak mikrofonlarını Seaside Gayrimenkul sahibi Abdullah Tuncer’e uzattı. Tuncer sektörel gelişmeleri ve sezona ilişkin değerlendirmelerini Dim TV (dimtv.tv)’ye aktarırken “2019 geçtiğimiz yıllara oranla çok güzel başladı” dedi. Öte yandan Ortadoğu pazarında hareketliliğin artacağına dikkat çeken Tuncer “İran pazarında öndeyiz. Yaklaşan nevruz Ortadoğu pazarını daha da hareketlendirecek” şeklinde konuştu.

Gayrimenkul sektörüne ilişkin 2019 değerlendirmeleri saat 18.00’da Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni’nde…