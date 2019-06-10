Alanya'da fiş almayan yolculara önemli uyarı: 'Vergi dairesine şikayet edin'

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı da konuyla ilgili kendilerine birçok şikayet geldiğini ve bir çalışma yapacaklarını belirtirken, Dim TV’ye açıklama yapan Alanya Otogar Müdürü Osman Ertunç, “Vatandaş, bilet kesmeyen, fiş vermeyen firmaları Alanya Vergi Dairesi’ne araç plakası ile şikayet etmeli” dedi. Öte yandan bayram tatili boyunca Alanya Otogarı'nda yüzleri güldüren bir yoğunluk yaşandı. Bayram mesaisini değerlendiren Otogar Müdürü Osman Ertunç, günde en az 300 otobüsün otogara giriş çıkış yaptığını söyledi. Ertunç, "Bayram nedeniyle yoğunluk oldukça fazlaydı. Geçmiş yıllardaki 9 günlük tatillere baktığımız zaman biraz esneklik vardı ama bunun da sebebi 1 milyona yakın öğrencinin liselere giriş sınavı ve üniversiteye giriş sınavına girecek olması. Bu da bizi etkiledi, ancak yoğunluk tabii ki en üst seviyedeydi" dedi.