Alanya'da fırtınanın ardından define avcıları iş başında
Alanya'da yağışlı ve fırtınalı havanın ardından kumsallara akın edenler, dedektörlerle turistlerin yazın düşürdüğü ziynet eşyalarını arıyor
GÜNCEL 16.12.2019, 17:39 16.12.2019, 23:58
DÜNYACA ünlü mavi bayraklı Kleopatra Plajı ile Damlataş Plajı her yaz yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Yazın tatilcilerin akınına uğrayan plajlar, kışın da tatilciler yerine, elindeki elektronik cihazın çıkardığı sesleri kulaklıkla dinleyerek dedektörle değerli eşya ve madeni para arayanlara kalıyor. Her yağışlı hava ve fırtına sonrası ellerinde dedektörle sahile gelenler, tatilcilerin yüzerken veya güneşlenirken kaybettiği altın ve değerli eşyaları ile madeni para arıyor.
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Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
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