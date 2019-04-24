Alanya'da firma çalışanını çıldırtan karar!

FİRMA çalışanı, cadde üzerindeki park alanı için EYG Otopark Turizm ve Ticaret LTD. ŞTİ.’ye altı aylık kira bedeli olarak 2.500 lira ödediklerini belirtti. Zabıta ekiplerinin “Çirkin bir görüntü oluşturuyor” gerekçesi ile ceza yazmak istediklerini ve kendisinin ödeme makbuzunu gösterdikten sonra da “Kanuna aykırı” denilerek motosikletleri kaldırmasını söylediklerini belirten vatandaş, “Madem kanuna aykırıydı benden nasıl park bedeli alıp, karşılığında makbuz verildi? EYG’nin bana burayı kiralayamayacağını belirtmesi gerekmez mi?” diyerek isyan etti.

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2019, 15:09