Alanya'da Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına Türk birliği konuşuldu

TÜRK-Eğitim Sen Antalya 2 Nolu Şubesi Prof. Dr. Kürşad Zorlu'nun katılımıyla 'Türk Dünyası ve Türk Birliği' adıyla bir konferans gerçekleştirdi. Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına Alanya Kültür Merkezi çatısı altında gerçekleşen konferansa katılım oldukça yoğun oldu. Alanya Belediyesi'nin MHP'li meclis üyesi ve Cumhur İttifakı’nın meclis üyesi adaylarından olan Melike Nazifoğlu da etkinlikte yerini aldı. Etkinliğe ilişkin açıklama yapan Türk-Eğitim Sen Başkanı Burhan Ulu "Türk-Eğitim Sen her zaman olduğu gibi milli birliğin ve beraberliğin ana unsurlarından bir tanesidir. Bizim davamız bu konuda hizmet etmekten geçmektedir. Ülkemizin yetiştirdiği değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Kürşad Zorlu'yu bu akşam bunun için davet ettik. Türk Birliği ve Türk Dünyası konulu bir konferans verecek. Biz üzerimize düşen görevi yaparak konferansımızı getçekleştirdik. Türk ve Atatürk adının olduğu her yerde Türk Eğitim Sen vardır ve var olmaya da devam edecektir. Türk Eğitim Sen bu memleketin çimentosudur diyerek sözü değerli hocamız Kürşad Zorlu'ya bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

'18 MART'TA ŞEHİTLERE SAYGI YÜRÜYÜŞÜ YAPILACAK'

Başkan Ulu Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına yaptığı özel açıklamada, sendika olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da 18 Mart'ta gerçekleştirilecek şehitlere saygı yürüyüşünü hatırlatarak, yürüyüşe bütün Alanya halkını davet etti.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2019, 20:21