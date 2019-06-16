Alanya'da festival devam ediyor! Yalın gençleri coşturdu

19. Alanya Turizm ve Sanat Festivali'nde coşku bugün de devam etti. Dün Bülent Ersoy ile coşan Alanyalılar, bu akşam da Pascal Nouma ve ünlü sanatçı Yalın'ın konserinde eğlenceye doydular. Yalın'dan önce sahneye çıkan Pascal Nouma, DJ eşliğinde kendisini izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, program sonunda Pascal Nouma'ya isminin yazılı olduğu Alanyaspor forması ve su kabağı hediye etti. Saatler 22.00'yi gösterdiğinde ise sahneye Yalın çıktı. En güzel şarkılarını kendisini dinleyenler için söyleyen Yalın'a hayranları da eşlik etti. Konser sonunda Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Yalın'a konser sonunda hediyeler vererek teşekkür etti.

19. Alanya Turizm ve Sanat Festivali'nin son günü olan yarın ise ünlü sanatçı Ajda Pekkan sahne alacak.

Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2019, 23:37