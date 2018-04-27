Alanya'da Festival coşkusu sürüyor

ALANYA’DA 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen Uluslararası Çocuk Festivali sürüyor.

Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) devam eden festivalde okullar tarafından çeşitli gösteriler gerçekleştiriliyor. Semazen, halk oyunu, dans ve işaret dili gösterileri, ritim show gibi çeşitli etkinliklerle çocuklar gün boyunca eğlenceli vakit geçiriyorlar.

GERİ DÖNÜŞÜM TASARIM YARIŞMASI FİNALİ YAPILDI

Atık Malzemeden Tasarım Yarışması finali, 1. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında AKM’de yapıldı. Çevreci Kent Alanya olgusunun desteklenmesi ve çevrenin korunmasına dikkat çekmek için öğrenciler geri dönüşümü mümkün olan atık malzemelerden tasarlamış oldukları çalışmaları sergiledi. Yarışma sonunda yapılan değerlendirme ile ilkokullar arasında Nimet Alaettinoğlu İlkokulu’ndan Hikmet Feyza Kandemir birinci, Cikcilli Mehmet Emine Öncü İlkokulu’ndan Melike Naz Gülbil ikinci, Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu’ndan Rümeysa Çağlar üçüncü oldu. Ortaokul kategorisinde ise, Mahmutlar İmam Hatip Ortaokulu’ndan Elif Sultan Kılıç birinci, Cikcilli Mehmet Emine Öncü Ortaokulu’ndan Yunus Emre Bülbül ikinci ve Okurcalar Berat Hayriye Cömertoğlu Ortaokulu’ndan Sudenaz Muti üçüncü oldu.

SİHİRLİ KÖPEK TİYATRO GÖSTERİMİ İLGİYLE İZLENDİ

Antalya Devlet Tiyatrosu tarafından ‘Sihirli Köpek’ çocuk oyunu AKM’de sahnelendi. Çocuklar oyunu izlerken hem eğlendi hem de dostluk, sevgi ve dayanışmayı öğrendi. Oyunun sonunda Kültür Merkezi Çocuk Birimi Sorumlusu Nilbanu Engindeniz, Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürü Alpay Aksu’ya günün anısına hediye verdi.

KİTAP FUARINA YOĞUN İLGİ

29 Nisan’a kadar devam edecek olan çocuklara yönelik kitap fuarı çocuklar ve yetişkinler tarafından yoğun ilgi görüyor. Her gün saat 21.00’e kadar açık olan fuarda 24 yayınevi yer alıyor. Öğrenciler kendilerine önceden dağıtılan kumbaralarda biriktirdikleri paralarla fuardan istedikleri kitabı alıyorlar.

