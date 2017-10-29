Alanya'da fener alayı ertelendi

CUMHURİYETİN ilanının 94. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Alanya’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar kapsamında düzenlenecek fener alayına Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ve protokol de eşlik edecekti. Bayrak ve meşaleler eşliğinde gerçekleştirilecek fener alayı olumsuz hava koşullarına takıldı. Alanya Kent Konseyi Başkanı Özcan, sosyal medya hesabı Facebuuk üzerinden yayınladığı mesajda fener alayının ertelendiğini duyurdu. Özcan’ın mesajında şu ifadeler yer aldı: “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle düzenleyeceğimiz fener alayı programı hava muhalefeti nedeniyle bir sonraki tarihe ertelenmiştir. Değerli Alanya halkının dikkatine!!”